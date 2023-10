Diritti tv Serie A 2024-2029, ci siamo: offerte finali il 16 ottobre

La Serie A si è presa un'altra settimana per decidere sull'assegnazione dei diritti tv. Questa mattina si è svolta in videoconferenza l'assemblea di Lega. Le società, oltre ad approvare in ambito di ripartizione dei diritti audiovisivi il calcolo della quota abbonamenti e biglietti per la stagione in corso, hanno proseguito "gli approfondimenti sulla strategia e lo stato delle trattative per i diritti audiovisivi internazionali e sui pacchetti Betting&Dati".