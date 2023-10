Capello: “Juve con 38 Scudetti. Cassano? Siamo arrivati alle mani perché…”

Una carriera ai massimi livelli, tanti gli aneddoti da raccontare ancora oggi. Fabio Capello è stato ospite d'eccezione all'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 della Limec . Numerosi gli argomenti toccati, i ricordi narrati. E come sempre parecchi anche i titoli venuti fuori dall'incontro avvenuto dalla sala executive 1 di San Siro. Tra questi, il tanto dibattuto tema del numero di scudetti della Juventus : l'ex tecnico, in merito, non ha alcun dubbio .

Capello: "La Juve ha 38 scudetti!"

Queste le parole rilasciate da Capello: "La Juventus ha 38 scudetti. Abbiamo vinto sul campo, avevamo una squadra nettamente più forte delle altre: non avevamo bisogno di nessun aiuto". Un concetto che Capello aveva ribadito anche qualche tempo fa, in un'occasione speciale per il mondo bianconero. Una Juve, quella sotto la sua guida, in cui era presente anche Zlatan Ibrahimovic, che quando arrivò a Torino non era certamente il calciatore che si è visto negli anni a seguire: "Oggi il talento viene schiacciato dagli schemi. Non si osserva niente: la cosa difficile è correggere gli errori, gli schemi sono facili. Ho preso Ibrahimovic alla Juventus che non sapeva calciare e colpire di testa, sappiamo tutti poi cosa è diventato. Van Basten aveva un problema nella rincorsa quando calciava le punizioni, intervenni e la partita dopo segnò su punizione". E a proposito di calciatori, non con tutti Capello ha avuto un rapporto idilliaco...