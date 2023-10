Diretta Verona-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli deve tornare a macinare punti se vuole risalire la classifica e dire la sua anche quest'anno per lo Scudetto. I campioni d'Italia in carica sono reduci da un avvio di stagione piuttosto altalenante, con l'ultimo ko casalingo contro la Fiorentina che riportato il malcontento tra i tifosi. Per rialzare la testa i partenopei affronteranno in trasferta il Verona, che non vince una partita in Serie A addirittura dal 26 agosto e che attualmente si trova nelle zone basse della classifica. Durante la conferenza stampa della vigilia Rudi Garcia si è duramente sfogato giudicando eccessive le critiche nei suoi confronti e non solo.