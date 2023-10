Diretta Roma-Monza ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

La Roma riceve il Monza allo stadio Olimpicp per il nono turno del campionato di Serie A. I giallorossi vengono da due vittorie di fila, contro Frosinone e Cagliari, e sono undicesimi in classifica con 11 punti e con uno degli attacchi più prolifici del torneo. Anche la squadra di Palladino viene da due successi consecutivi, senza subire gol contro Sassuolo e Salernitana, e ha un punto in più della Roma in graduatoria. In 4 trasferte il Monza ha rimediato una vittoria, un pareggio e due sconfitte mentre la Roma, in 4 gare in casa, ha collezionato due successi, un pari e la sconfitta contro il Milan.