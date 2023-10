Piccoli risponde a Thauvin: ancora un pari per l'Udinese, 1-1 col Lecce

Strefezza sfiora il gol: Udinese-Lecce 0-0 al 45'

Prima del calcio d'inizio, sono dodici i punti in classifica degli ospiti, con velleità europee, appena cinque quelli dei padroni di casa, a ridosso della zona retrocessione: l'avvio di match rispecchia tale forbice, con un Lecce arrembante, sfrontato e in fiducia e un'Udinese schiacciata e dedita per lo più a contenere. Il primo brivido arriva all'11', con un tentativo dalla distanza di Strefezza che s'infrange contro i cartelloni pubblicitari, la formazione di Sottil, invece, si vede soltanto al 20' e al 21' con due conclusioni non irresistibili di Thauvin. Un minuto più tardi i salentini sfiorano il vantaggio con un bellissimo tiro a giro di Strefezza, fuori di un soffio, 'imitato' da Kaba al 31'. Superata una complicata mezz'ora di gioco, però, i friulani provano a vincere il timore reverenziale e ad affacciarsi con più continuità dalle parti di Falcone, Baschirotto e Pongracic giganteggiano e al solo Success è concesso un tentativo arginato con qualche difficoltà di troppo dall'estremo difensore giallorosso (35'), ultima emozione del primo tempo.

Piccoli risponde a Thauvin: 1-1 tra Udinese e Lecce

Pronti, via e Success sciupa un pallone d'oro messo in mezzo da Thauvin. È il preludio al vantaggio dell'Udinese: strepitosa progressione di Ebusele, Baschirotto salva sulla linea dopo la zuccata di Success, Gendrey stende Pereyra e Thauvin batte Falcone dagli undici metri (48'). Krstovic accenna una reazione con due tentativi fuori misura, Almqvist chiede invano un calcio di rigore, ma più in generale il Lecce sembra essere a corto di idee contro un avversario trasformato rispetto all'atteggiamento mostrato nella prima frazione di gioco. La girandola di cambi contribuisce a far scorrere rapidamente il cronometro e, quando ormai il risultato sembrava destinato a restare immutato fino al triplice fischio finale, D'Aversa tira fuori il coniglio dal cilindro: due subentrati infatti, confezionano il gol dell'1-1, con Piccoli che, in spaccata 'volante', mette alle spalle di Silvestri la strepitosa palla scodellata in mezzo da Sansone (83'). Clamorosa, però, all'86', la chance non sfruttata da Payero a pochi metri dalla porta difesa da Falcone. Capovolgimento di fronte e Banda non arriva per questione di centimetri sul tiro-cross di Piccoli. Finisce così, per i padroni di casa si tratta del sesto pareggio in nove partite di campionato.

