Diretta Genoa-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

GENOVA - Ad aprire la decima giornata del campionato di Serie A sarà l’anticipo tra Genoa e Salernitana in programma alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris. Il Grifone di Alberto Gilardino è reduce dalle sconfitte contro Milan (1-0) e Atalanta (2-0) ed è alla ricerca di punti per smuovere la classifica. L’avventura di Pippo Inzaghi sulla panchina granata - l’ex attaccante ha preso il posto del portoghese Paulo Sousa -, invece, è iniziata con il rocambolesco pareggio dell’Arechi contro il Cagliari (2-2). I campani cercano ancora il primo successo in questo campionato e sono penultimi in classifica con soli quattro punti dopo nove giornate.