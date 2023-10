Diretta Napoli-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli riceve il Milan per il decimo turno di Serie A. Gli azzurri vengono da due vittorie in trasferta, contro l'Hellas a Verona in campionato e contro l'Union a Berlino in Champions League, e sono quarti in classifica con 17 punti, con il secondo attacco più prolifico del torneo. I rossoneri, invece, vengono da due sconfitte consevutive: quella contro la Juve a San Siro e quella di Parigi contro il Psg. La formazione di Pioli è terza in graduatoria a quota 21. "La squadra vuole cambiare. Arriviamo per la prima volta in stagione da 2 ko consecutivi in due scontri diretti e ora ce ne sarà un altro: abbiamo la voglia di cambiare la situazione e dovremmo dimostrarlo sul campo. Sono stati giorni di lavoro, di confronto, di dialoghi con i giocatori per alzare il livello della squadra e sistemare le situazioni che ci hanno visto un po' in difficoltà nelle ultime due partite. Sicuramente non cambieremo il nostro stile di gioco. Il nostro obiettivo è vincere il campionato" ha detto Pioli nella conferenza della vigilia.