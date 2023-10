Thuram decide, Roma battuta: l'Inter torna in vetta alla classifica

L'Inter torna in testa alla classifica di Serie A. I nerazzurri si sono imposti con il risultato di 1-0 sulla Roma (con José Mourinho in tribuna per via della squalifica rimediata contro il Monza) grazie alla decisiva rete di Marcus Thuram nella fase finale della gara. Il grande ex Romelu Lukaku è stato fischiato dal momento del suo ingresso in campo fino alla fine della partita, e la sua prestazione è stata decisamente insufficiente.