Mourinho salta l'Inter un'altra volta: un turno di stop dopo l'espulsione

Il gesto effettuato da José Mourinho nei confronti della panchina del Monza impedirà al tecnico giallorosso di sedersi in panchina per la prossima sfida di campionato in programma domenica pomeriggio contro l' Inter al Meazza . L'allenatore portoghese, dopo la rete realizzata nei minuti finali da El Shaarawy , se l'è presa con lo staff tecnico dei brianzoli facendo il gesto delle lacrime.

Mourinho salta l'Inter come l'anno scorso

In merito a quanto accaduto, il giudice sportivo ha deciso di squalificare il tecnico giallorosso per una giornata. La stessa situazione si era presentata lo scorso anno. Lo Special One venne infatti squalificato per proteste durante la sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta (vinta dai bergamaschi con la rete di Scalvini) e non potè assistere alla vittoria della sua Roma contro la sua ex squadra a Milano (con i gol di Dybala e Smalling).