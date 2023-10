Lazio batte Fiorentina: Immobile rigore decisivo al 95', Sarri sorride

La Lazio trova la sua terza vittoria consecutiva in extremis. I biancocelesti, nel match valido per la decima giornata di Serie A, si sono imposti sulla Fiorentina con il risultato di 1-0: a decidere la sfida ci ha pensato Ciro Immobile con un rigore realizzato al 95'. La squadra di Sarri sale così al settimo posto, a -1 proprio dalla formazione di Italiano (che la settimana prossima affronterà la Juventus in casa).