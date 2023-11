Diretta Salernitana-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Dopo il pari in rimonta contro il Milan, il Napoli va alla ricerca del successo nel derby dell'Arechi contro la Salernitana. Garcia in conferenza stampa rassicura sulla lotta Scudetto: "Siamo ad un quarto del campionato, quindi ne restano tre quarti per risalire", conscio della delicatezza del momento e della necessità di vincere con la Salernitana, mercoledì con l’Union Berlino e domenica prossima ad Empoli. Un tris di vittorie reclamato a viva voce dal presidente De Laurentiis, sempre presente a Castelvolturno, ieri al seguito della squadra e oggi nella tribuna autorità dell’Arechi. 4-2-3-1 con Raspadori in attacco e il ritorno da titolare di Anguissa. Questa una delle possibili idee per affrontareuna Salernitana risorta in Coppa Italia contro la Sampdoria di Pirlo. "Dobbiamo dare seguito - dice il tecnico granata - al secondo tempo di Genova e alla partita di Coppa Italia. Inizio a vedere dalla squadra quello che speravo". Tchaouna titolare, ad esempio, potrebbe essere un segnale. Difficilmente, invece, Inzaghi farà a meno di Candreva. In mediana conferma per Maggiore da mezzala, Lassana Coulibaly dovrà garantire equilibrio, per le geometrie ci sarà Bohinen. In difesa Fazio tornerà dal primo minuto.