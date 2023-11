Diretta Milan-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Milan riceve l’Udinese a San Siro nell’11° turno di Serie A. La formazione di Stefano Pioli ha rimediato un solo punto nelle ultime due partite di campionato, perdendo in casa contro la Juventus e pareggiando sul campo del Napoli. I rossoneri sono terzi in classifica con 22 punti mentre la squadra friulana condivide il terzultimo posto con l’Empoli a quota 7 punti e viene dalla sconfitta casalinga in Coppa Italia contro il Cagliari, dopo quattro pareggi di fila in campionato. “Si parte per giocare con la miglior formazione possibile e tornare a vincere. Poi ci sarà tempo per preparare la partita di Champions. E' troppo importante la partita contro l’Udinese, troppo importante tornare a vincere. E’ normale e corretto ricevere critiche dopo Napoli. Quando una squadra va in doppio vantaggio è lecito aspettarsi una vittoria. Un peccato per il gol preso ad inizio secondo tempo ma ormai è passato. Si sono alzate le aspettative ma è giusto così. Siamo il Milan. Ed è giusto che ci siano critiche se non si vince da tre partite” ha detto Pioli alla vigilia della partita.