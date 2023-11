Adli-Ebosele, fallo da rigore? La spiegazione di Calvarese

Adli-Ebosele, l'analisi di Calvarese

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato l'episodio: "Il giocatore dell'Udinese arriva per primo sul pallone ma poi si lascia cadere forse su una pizzicata dello scarpino di Adli che poi sfiora la palla. Non mi piace neanche il piede sinistro che si predispone quasi alla caduta colpendo il polpaccio di Adli. Altro elemento che non ho gradito dell'atteggiamento dell'arbitro Sacchi è che la posto di seguire la propria pancia e andare verso centrocampo aspetta qualche secondo e fischia un rigore che a mio giudizio non c'è, troppo leggero".