Colombo, doppietta contro il Verona: tris Monza, Palladino aggancia Sarri

Il Monza torna alla vittoria dopo il pareggio contro l'Udinese e la sconfitta contro la Roma. I brianzoli, nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A, si sono imposti in casa del Verona con il risultato di 3-1. La squadra di Palladino è riuscita a portare a casa i tre punti grazie alla splendida doppietta realizzata da Colombo, senza dubbio il migliore in campo, e alla rete di Caldirola nei minuti finali. Inutile il gol di Folorunsho. Il Monza raggiunge così l'ottavo posto in classifica a pari punti con la Lazio di Sarri, mentre la situazione diventa preoccupante per il Verona: la squadra di Baroni attualmente si trova solo a +1 sull'Empoli terzultimo, che domani affronterà il Frosinone.