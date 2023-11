Sarri, il calendario, l'arrosto e il fumo

Maurizio Sarri si è lamentato del calendario. Di per sé non è una notizia. Diciamo che non è neanche il cane che morde l’uomo, semmai il cane che passeggia nel parco. Sulle lagnanze del tecnico c’è ormai chi ci regola l’orologio, considerata la puntualità con la quale si presentano. Vale, tuttavia, la pena cogliere l’occasione dell’ennesima recriminazione dell’allenatore toscano per ricordare alcuni fatti. La Liga, sabato 28 ottobre, ha programmato il “Clasico” Barcellona-Real Madrid, la più importante partita del suo palinsesto, alle 16.15 dopo che i blaugrana avevano giocato il martedì e il Real il mercoledì in Champions League. E la Premier League, che Sarri conosce molto bene, ha programmato, domenica 29 ottobre, il derby fra United e City, dopo che i primi avevano giocato il giovedì e i secondi il mercoledì. Nessuno si è lamentato in Spagna e Inghilterra.