Mourinho: "Sarri? Forse la differenza con chi ha vinto 26 titoli è questa"

La Roma si appresta ad affrontare lo Slavia Praga in trasferta nel match in programma domani alle 18:45. I giallorossi vogliono dare continuità alla vittoria contro il Lecce e chiudere il prima possibile il discorso qualificazione per concentrarsi al meglio sul campionato. Nella consueta conferenza stampa della vigilia José Mourinho ha dichiarato: "All'andata abbiamo segnato al primo minuto, quando succede ci sono le condizioni per fare una gara diversa. La partita è stata sotto controllo però dico di nuovo che lo Slavia è una squadra forte, ha giocatori di qualità, e questo vuol dire che l’allenatore è bravo. Anche la loro situazione è privilegiata in relazione al Servette e allo Sheriff, sarà sicuramente una bella partita”.

Mourinho, la risposta a Sarri

Successivamente lo Special One ha voluto rispondere alle ultime dichiarazioni di Sarri: "Penso che se qualcuno si deve sentire offeso dalle sue dichiarazioni, quella è la gente dello Slavia Praga, non io. È come se avesse detto che lo Slavia è una squadra senza qualità, io rispetto sempre i miei avversari. Forse la differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è questa mentalità: ogni partita è seria e da giocare e non ci sono amichevoli. Mi piacerebbe sentire la reazione della Serie A nei confronti delle parole di Sarri. È stata una critica diretta e obiettiva. Io aspetto". Poi, tornando sulla partita di domani: "Faremo giocare tutti i giocatori che sono in condizione di fare due partite in tre giorni. Ci sono giocatori che stanno giocando sempre e sappiamo che si sentono bene".