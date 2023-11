Roma, rimonta nel recupero: Azmoun e Lukaku ribaltano il Lecce

Incredibile vittoria della Roma che, sotto 0-1 al 90' contro il Lecce, riesce a segnare due gol nei minuti di recupero e conquistare la vittoria in rimonta con il punteggio di 2-1. Con Lukaku protagonista, prima in negativo e poi in positivo. L'attaccante belga sbaglia un calcio di rigore al 5' minuto di gioco, Almqvist porta in vantaggio gli ospiti al 72', Azmoun firma il momentaneo 1-1 al 91' e poi l'ex Inter fa esplodere l'Olimpico al 94' con la rete della vittoria. Una rimonta pazzesca per i giallorossi, che ottengono la quarta vittoria nelle ultime 5 giornate e salgono a quota 17 punti in classifica. Seconda sconfitta di fila, invece, per il Lecce di D'Aversa, fermo a quota 13.