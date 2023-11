Clamoroso a Napoli, Garcia cade ancora! Kovalenko, capolavoro al Maradona

Nella gara domenicale delle 12:30, il Napoli cade al Maradona contro l'Empoli, punito da un gol capolavoro di Kovalenko in pieno recupero. A fine gara, la squadra di Garcia viene inondata di fischi da parte del pubblico: ora la panchina del francese inizia a traballare, già criticato diverse volte dal suo presidente. In classifica, i partenopei falliscono il sorpasso sul Milan e restano quarti in classifica in attesa del match dell'Atalanta. L'Empoli invece supera il Cagliari al quart'ultimo posto e si porta fuori dalla zona retrocessione.