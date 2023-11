Juve-Inter, le probabili formazioni: Chiesa con l’X Factor, McKennie fondamentale

Szczesny 7.5

Un solo passaggio a vuoto, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, in una giornata stortissima non solo per lui. Per il resto è stato un’assoluta sicurezza.

Sommer 7

Fargli gol è un’impresa (è rimasto imbattuto in 10 delle 16 gare in stagione, Champions compresa), ma - soprattutto - l’impresa l’ha fatta lui mandando in soffitta il poster di Onana senza che nessuno abbia i lucciconi.