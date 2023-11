Diretta Milan-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Milan ospita la Fiorentina a San Siro nel 13° turno di Serie A. I rossoneri hanno rimediato appena due punti nelle ultime 4 giornate di campionato, perdendo in casa senza segnare contro Juventus e Udinese e pareggiando in trasferta contro Napoli e Lecce. Pioli ha 23 punti in classifica dopo 12 turni e cerca l’ottava vittoria in questa Serie A. La Fiorentina, invece, ha ritrovato il successo, contro il Bologna, dopo tre sconfitte di fila senza gol all’attivo (contro Juve, Lazio ed Empoli) ed è sesta in graduatoria a quota 20 punti.