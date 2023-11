Lazio ko, la Salernitana passa in rimonta: a Sarri non basta Immobile

Salernitana-Lazio, la cronaca

Avvio aggressivo della Salernitana che nei primi 20 minuti crea diversi pericoli alla porta protetta da Provedel. La Lazio inizia a giocare e a far girar palla dopo la traversa colpita da Kastanos: la seconda metà di primo tempo è a tinte biancocelesti con i capitolini che trovano il vantaggio grazie al rigore messo a segno da Immobile, atterrato in area da Gyomber. Nel secondo tempo quella scesa in campo è un'altra Salernitana: il pari arriva grazie a Kastanos che al 55° ribadisce in rete una respinta corta di Provedel. Il numero uno biancoceleste è imperfetto anche in occasione del secondo gol quando non legge la traiettoria del tiro di Candreva che si insacca alle sue spalle. La Lazio prova a cercare il gol del pari fino alla fine ma con scarsi risultati. All'Arechi passa la Salernitana: per la squadra di Sarri arriva così la quinta sconfitta esterna stagionale.