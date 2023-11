Il Monza di Palladino strappa l'1-1 a Cagliari: a Dossena risponde Maric

CAGLIARI - Un tempo, un gol e un punto per parte. È lo scarno riassunto di Cagliari-Monza , lunch match della 13ª giornata di Serie A. I padroni di casa di Claudio Ranieri sbloccano il risultato al 10' con il secondo gol consecutivo di Dossena, dopo quello segnato alla Juve nell'ultima partita prima dello stop per le nazionali, e dominano per tutta la prima frazione, sfiorando a più riprese il raddoppio. Nella ripresa, però, la sfida si capovolge e i brianzoli dell'altro ex bianconero Raffaele Palladino iniziano a spingere: dopo la traversa di Dany Mota, è Maric - al minuto 61 - a fissare il punteggio sull'1-1 . Nel finale altro legno ospite, con il tiro-cross di Ciurria, leggermente deviato. Con questo pareggio i sardi restano al terz'ultimo posto della classifica di Serie A a quota 10 punti, il Monza sale a 18.

Cagliari-Monza, la cronaca

Match dai due volti quello che va in scena all'Unipol Domus. Il Cagliari, dopo lo spavento al 3' sul colpo di testa di Gagliardini, prende campo e schiaccia il Monza. Viola scalda i guantoni a Di Gregorio al 9', prologo al vantaggio sardo un minuto più tardi: sull'angolo dell'ex Benevento e Bologna, svetta Goldaniga e Dossena è il più lesto di tutti e ribadisce in rete. Al 15' e al 24' Zappa sfiora il raddoppio, per vedere gli uomini di Palladino dalle parti di Scuffet bisogna invece attendere il 38', quando l'estremo difensore scuola Udinese sbarra la strada a Birindelli. Il primo tempo volge al termine sullo splendido calcio di punizione da posizione defilatissima che dà l'illusione del gol, ma nella ripresa gli equilibri si ribaltano. I padroni di casa pagano le tante energie spese nei 45' precedenti, i brianzoli cambiano passo e - complici gli ingressi di Ciurria e, soprattutto Maric - dopo la traversa di Dany Mota (52') trovano il pari con l'imperiosa zuccata del croato (61'), primo straniero della rosa lombarda a segnare in stagione. Dentro Machin e Valentin Carboni per il brasiliano-lussemburghese ex Juve U23 e uno spento Colpani da una parte, Oristanio, Jankto, Pavoletti e Lapadula per Goldaniga, Viola, Petagna e Luvumbo dall'altra, mentre la sfida vive una fase di impasse. Nel finale c'è spazio per Pablo Marì in luogo di Andrea Carboni e, sull'altro versante, per Azzi al posto di Augello, ma all'85' Scuffet salva i suoi con una paratona sul violento e preciso destro di Gagliardini, all'89' Lapadula manda in curva una palla d'oro dopo lo splendido velo di Pavoletti e al 94' il tiro-cross deviato di Ciurria si stampa contro la traversa. Sono le ultime emozioni della partita, con il risultato che rimane congelato sull'1-1 fino al triplice fischio dell'arbitro Marchetti.