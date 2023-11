Soulé, gol e giocate: il Frosinone vince al 94'. Berardi trascina il Sassuolo

FROSINONE - Dopo la pausa delle nazionali, il Frosinone riparte con una vittoria al 94' nel 13° turno di Serie A. Tre punti per Di Francesco che supera il Genoa di Gilardino allo Stirpe con un 2-1 firmato dal talento di Matias Soulé. Equilibrio nella prima mezz'ora con le due formazione che non riescono ad affondare, poi la gara si accende. Al 34' è Oyono ad appoggiare per Soulé che colpisce con forza e piega le mani a Martinez per il vantaggio ciociaro. Passano solo 4' ed è Malinovskyi a pareggiare i conti con una fucilata straordinaria che si infila sotto il sette non lasciando scampo a Turati. Nella ripresa le occasioni latitano, Ibrahimovic e Malinovskyi gli unici a provarci ma senza fortuna. Nel finale spazio anche per Kaio Jorge, ma il protagonista è sempre l'altro giocatore in prestito dalla Juventus: Soulé. Assist per Brescianini illuminante dell'argentino, scarico per Monterisi che al 94' segna il 2-1 finale.