Soulé segna ancora, i tifosi del Frosinone fanno partire il coro!

Matias Soulé, ancora una volta, fa scattare in piedi tutto lo Stirpe. L'argentino, in prestito dalla Juventus, trova il gol del momentaneo vantaggio contro il Genoa con un bolide dalla distanza. Il pallone è calciato con una grande potenza e piega le mani del portiere Martinez, facendo così festeggiare tutto il pubblico presente. E' il sesto gol sin qui in Serie A con la maglia del Frosinone, sempre più decisivo e importante nel gioco di Di Francesco.