Diretta Bologna-Torino ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il posticipo serale tra Bologna e Torino chiude la 13esima giornata del campionato di Serie A. I granata, reduci da tre risultati utili consecutivi (l'ultimo nel pari di Monza), vincendo si porterebbero a ridosso della zona Europa alle spalle di Atalanta e Fiorentina, entrambe sconfitte nell'ultima giornata. In conferenza stampa si è presentato un Juric molto fiducioso: "Loro sono organizzati e aÈlenati benissimo, con tanti giocatori giovani e forti. Hanno fatto un buonissimo mercato. Tameze o Zima in difesa? Zima va bene, ma dobbiamo ancora decidere. Djidji non è ancora pronto ma ogni giorno lo vedo più sciolto. Ha avuto un'operazione al pube e il dolore non sparisce subito. In trasferta giochiamo meglio? È più un caso, è da un po' che ci esprimiamo bene. L'unico neo di Monza è non aver vinto, abbiamo creato molto ma dovevamo essere più incisivi. È da un po' di tempo che vedo le cose giuste in partita e in allenamento: ci manca solo il cinismo, ma adesso possiamo giocarcela con tutti". Il Bologna di Thiago Motta è una delle sorprese di questo campionato: ottavo in classifica a quota 18 punti, è reduce però dalla sconfitta di Firenze. Al Dall'Ara i felsinei quest'anno hanno perso una sola gara, quella nella prima giornata contro il Milan.