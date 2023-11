Fabbian e Zirkzee stendono il Toro: Juric ko, il Bologna aggancia la Roma

Il Torino non riesce a trovare la vittoria ed esce sconfitto dalla trasferta in casa del Bologna dopo il pareggio arrivato contro il Monza. La squadra di Thiago Motta, dopo un primo tempo in cui i granata si sono visti annullare un eurogol di Vlasic, ha sbloccato la sfida del Dall'Ara con una rete del giovane Fabbian arrivata nella seconda frazione di gioco prima di chiuderla nei minuti di recupero con il solito Zirkzee per il definitivo 2-0. La squadra di Juric ha fornito una prestazione disordinata e non all'altezza delle aspettative, restando dunque nella seconda metà della classifica al 12º posto. Continua invece a stupire il Bologna, che con i tre punti ottenuti questa sera si porta al sesto posto in zona Europa a pari punti con la Roma di Mourinho.