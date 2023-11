Bologna-Torino, Vlasic segna ma Colombo annulla il gol col Var: ecco perché

Il primo tempo della sfida tra Bologna e Torino non ha regalato grandi emozioni, con le squadre che sono tornate negli spogliatoi sul risultato di 0-0. I granata di Juric avevano trovato la rete del vantaggio al 18' con Vlasic , ma l'arbitro Colombo ha deciso di annullare la rete per fuorigioco con un semplice overrule dopo essersi consultato con il Var .

Bologna-Torino, il gol di Vlasic annullato

Il tiro del centrocampista croato era entrato in porta dopo essere stato leggermente deviato da Sanabria. In ogni caso, considerando la posizione irregolare anche di Zapata (che però non ha toccato la sfera), se il centravanti paraguaiano non avesse deviato la conclusione sarebbe stato necessario un ulteriore controllo con l'On Field Review. I due attaccanti avrebbero infatti potuto comunque ostruire la traiettoria visiva del portiere avversario Skorupski.