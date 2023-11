Rocchi: “Darmian-Chiesa per noi non è fallo per la tipologia di gara”

Il contatto Darmian-Chiesa (da cui poi è nato il pareggio di Lautaro Martinez in Juve-Inter, ndr) è stato tema di discussione in Open VAR, il nuovo format Dazn che analizza i principali episodi della giornata di campionato. Presente in studio il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che in attesa degli audio che verranno resi noti nel corso della prossima puntata, ha argomentato così: ”Questo per noi non è assolutamente un fallo, soprattutto per la tipologia di gara, per la tipologia di linea di intervento che aveva posto Guida in questa gara, tra l'altro assolutamente corretta”.