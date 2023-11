Guida e Darmian su Chiesa in Juve-Inter: non è in faccia ma i dubbi restano

Il primo tempo del big match di campionato tra Juve e Inter è finito sul risultato di 1-1. Dopo il gol di Vlahovic che ha sbloccato l'incontro, i nerazzurri hanno trovato il pareggio grazie alla rete di Lautaro su assist di Thuram. L'azione, però, è viziata da un intervento di Darmian su Chiesa che lascia molti dubbi: l'esterno dell'Inter abbatte il giocatore bianconero dopo essere stato saltato di netto con una sbracciata evidente, sotto gli occhi di Guida che non segnala il fallo. Le telecamere poi mostreranno che non c'è colpo in faccia ma l'azione fallosa resta. Il gioco prosegue e l'Inter, con la Juve sbilanciata, trova il gol del pari.

Juve-Inter, l'intervento di Darmian su Chiesa

L'intervento - al di là della faccia che (ricordate Kean-Faraoni) è considerata 'sacra' stando a quanto ribadito anche da Rocchi e dalla Uefa, avrebbe dovuto far scattare il VAR Irrati che avrebbe dovuto richiamare il direttore di gara per il "chiaro ed evidente errore" nel non fischiare il fallo: la sbracciata di Darmian in faccia a Chiesa sarebbe stata clamorosa, ma è proprio l'intervento del giocatore dell'Inter a sembrare chiaramente irregolare, al di là della faccia o meno: Chiesa lo salta di netto e il nerazzurro, disinteressandosi del pallone ormai lontano, va diretto sull'avversario per fermarlo, non certo un body-check come si ama definire il contatto fisico.