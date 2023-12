La Lazio torna alla vittoria: Cagliari ko in 10, ma che brivido nel recupero

La Lazio batte il Cagliari per 1-0 grazie alla rete di Pedro e sale al settimo posto in classifica a quota 20 punti dove aggancia Atalanta e Fiorentina . I biancocelesti sono momentaneamente ad un punto di distacco dalla zona Europa League : nella prossima giornata, gli uomini di Sarri saranno ospiti del Verona. Con questa sconfitta, il Cagliari resta terzultimo in classifica a quota 10 punti.

Lazio-Cagliari, la cronaca

Parte forte la Lazio che all'ottavo minuto è già avanti con Pedro che davanti a Scuffet appoggia in porta un perfetto assist di Lazzari. Il Cagliari reagisce bene e ci prova con Lapadula e Petagna ma al 27° minuto resta in dieci per il rosso estratto a Makoumbou, reo di aver atterrato Guendouzi involato in solitaria verso il portiere dei sardi. Nel secondo tempo succede poco, con la Lazio che sfiora il raddoppio con Castellanos in due occasioni: brividi nel finale col Cagliari vicino al pareggio con Pavoletti.