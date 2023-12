Diretta Sassuolo-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - La vigilia di Sassuolo-Roma è stata accesa dalle forti parole di Josè Mourinho tirando in ballo la direzioen arbitrale, il Var (determinando l’apertura di un fascicolo da parte della procura federale) e anche i comportamenti di Berardi in quello che è un match chiave per entrambe le squadre, specie per i giallorossi e la loro rincorsa alla zona Champions oggi al 5° posto ma 21 punti come il Bologna. Entrambe hanno vinto nell'ultima giornata con la Roma che cerca la seconda vittoria esterna in campionato mentre gli emiliani la seconda vittoria consecutiva per uscire dalla zona calda della classifica (14° posto a 15 punti).