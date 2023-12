Dybala su rigore e Kristensen: la Roma rimonta il Sassuolo al Mapei

La Roma ottiene la seconda vittoria consecutiva in Serie A dopo il successo casalingo contro l' Udinese . I giallorossi, reduci dal pareggio in trasferta contro il Servette in Europa League , hanno vinto 2-1 in casa del Sassuolo . Il gol di Matheus Henrique apre le marcature per i neroverdi, ma la squadra di Mourinho nel secondo tempo la ribalta con Dybala su rigore e Kristensen (subentrato a Karsdorp ) dopo il cartellino rosso rimediato da Boloca . I giallorossi tornano così al quinto posto superando nuovamente Bologna e Fiorentina , mentre la squadra di Dionisi resta ferma a 15 punti.

Sassuolo-Roma, la partita

Nella prima frazione di gara i giallorossi si rendono pericolosi in diverse occasioni ma non riescono a realizzare il gol del vantaggio. Chi segna è il Sassuolo, che si porta sul punteggio di 1-0 grazie alla rete di Matheus Henrique su assist (forse involontario) di Berardi. Nel secondo tempo la Roma prova a rialzare la testa creando diverse occasioni non sfruttate ma al 62' i neroverdi restano in 10 per un intervento in ritardo di Boloca su Paredes sanzionato con il cartellino rosso dopo la revisione al Var. Kristensen al 76' subisce fallo in area e l'arbitro indica il dischetto: Dybala non sbaglia e i giallorossi pareggiano. Il danese dopo il rigore guadagnato realizza anche la rete del vantaggio con un tiro deviato che beffa Consigli. Il pressing finale del Sassuolo non basta: la Roma esce dal Mapei Stadium con tre punti importantissimi.