Szczesny sbaglia, Osimhen fa 1-1 ma l'arbitro annulla: cos'è successo

TORINO - Al minuto 70 l'arbitro Orsato annulla (giustamente) il pareggio del Napoli, cancellando con esso la frittata di Szczesny , che avrebbe potuto compromettere la bella gara disputata dalla Juventus e, al contempo, lasciare degli strascichi in casa bianconera.

Szczesny sbaglia, Osimhen segna in fuorigioco

Szczesny si appresta a rimettere il pallone in gioco dalla propria area e, con una certa sufficienza, cerca Kostic sull'out sinistro. Il portiere polacco, però, serve involontariamente Politano che, di testa e di prima intenzione, scarica su Osimhen tutto solo al limite. Il bomber nigeriano, in netta posizione di fuorigioco, supera con estrema facilità il portiere bianconero ed appoggia in rete a porta vuota. La bandierina alzata del guardalinee e l'annullamento del gol da parte di Orsato fa tirare un sospiro di sollievo all'Allianz Stadium...