Juve-Napoli, l'episodio da Var: Szczesny-Di Lorenzo, sarebbe stato gol

Questo Juve-Napoli 1-0 sarà sicuramente ricordato per il gol di Gatti e per l'incredibile errore di Kvaratskhelia, ma sarebbe stata materia da VAR se Szczesny nel primo tempo non avesse deciso di indossare i panni di Buffon e di negare a Di Lorenzo la rete del vantaggio con una parata a mano aperta strepitosa, che tanto ha ricordato SuperGigi e le sue incredibili prodezze con cui chiudeva la porta. Dopo qualche secondo dall'intervento Orsato ha fischiato punizione per la Juventus per la posizione di fuorigioco del difensore di Mazzarri, il gioco è proseguito e le telecamere hanno indugiato sul polacco e sulla sua prodezza. Ma se la palla fosse entrata, il fischio dell'arbitro sarebbe stato rivisto e corretto e il vantaggio del Napoli sarebbe stato convalidato.