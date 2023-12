Zaccagni illude Sarri, ma alla Lazio non basta: pari Verona con Henry

Ancora un passo falso della Lazio in trasferta che non riesce a vincere neanche in casa del Bentegodi: a Verona i biancocelesti di Sarri non sfondano e pareggiano per 1-1 con la rete di Zaccagni raggiunta dalla firma di Henry . I capitolini salgono in classifica a quota 21 punti mentre l'Hellas sale a 11 punti, agganciando momentaneamente l'Empoli.

Verona-Lazio, la cronaca

Ritmi blandi nel primo tempo con poche occasioni sia da una parte che dall'altra ma al 23° minuto, al primo vero affondo la Lazio passa in vantaggio: Felipe Anderson dalla destra mette in mezzo un cross teso che Zaccagni, di tacco, spedisce alle spalle di Montipò. Nel secondo tempo la Lazio cerca il gol che potrebbe chiudere la gara ma al 70° arriva il pari di Henry, fortunato nella deviazione sul tiro di Suslov. Quattro minuti dopo biancocelesti di nuovo avanti con Casale ma Ayroldi annulla per un fallo del difensore laziale. Verona in 10 uomini al 77° a causa del secondo giallo estratto a Duda per fallo su Castellanos. La gara termina in pareggio con la Lazio che perde una grande occasione per restare in scia della zona Champions.