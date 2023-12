L'Inter è un robot da vittoria: schiantata l'Udinese, la Juve torna seconda

L'Inter non sbaglia e torna in testa alla classifica di Serie A . I nerazzurri battono 4-0 l'Udinese a San Siro nel 15° turno e si riprendono il primo posto, salendo a 38 punti (a +2 dalla Juve seconda). A Simone Inzaghi bastano 8 minuti di fuoco nella parte finale del primo tempo per chiudere la pratica e ottenere la dodicesima vittoria in campionato: apre Calhanoglu su rigore al 37', raddoppia Dimarco al 42' e poi Thuram firma il tris al 44'. Poi, nel secondo tempo, il definitivo 4-0 del solito Lautaro Martinez .

Tante perplessità, però, sul penalty concesso all'Inter sul risultato di 0-0 per un contatto tra Perez e Lautaro. Soprattutto perché è il Var (che dovrebbe intervenire solo in caso di "chiaro ed evidente errore") ad essere decisivo e a richiamare al monitor l'arbitro Di Bello, che invece aveva visto tutto e aveva deciso di lasciar correre, giudicando regolare il contatto. Una volta sbloccato l'incontro, non c'è stata più storia in campo e l'Inter ha dilagato.

Inter-Udinese: curiosità e statistiche

Inter-Udinese, la partita

La squadra di Simone Inzaghi domina dall'inizio alla fine. Parte forte e mette subito l'Udinese all'angolo. Ma, dopo aver sfiorato il vantaggio con il palo colpito da Lautaro, ha bisogno di un calcio di rigore, trasformato da Calhanoglu al 37', per sbloccare l'incontro. L'Inter si accende e stende i friulani in pochi minuti, chiudendo il primo tempo sul 3-0: Dimarco infila Silvestri con un bel sinistro ad incrociare su assist di Calhanoglu al 42' e poi Thuram mette in rete da distanza ravvicinata su bel servizio di Mkhitaryan al 44'. Nella ripresa, poche emozioni e tanti cambi, con Inzaghi che ha la possibilità di concedere minuti ad Arnautovic, Carlos Augusto, Asllani, Cuadrado e Sensi. Nel finale, infine, arriva il poker nerazzurro, con il definitivo 4-0, firmato da Lautaro Martinez, che allunga in testa alla classifica marcatori con 14 gol. L'Inter torna in vetta mentre l'Udinese rimedia la quinta sconfitta in campionato e resta nella zona calda della classifica con 12 punti.