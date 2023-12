Diretta Frosinone-Torino ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Al Benito Stirpe di Frosinone il Torino di Ivan Juric è atteso da un delicato esame di maturità , dopo il netto e brillante successo ottenuto nella precedente giornata di campionato contro l'Atalanta. Avversario di turno i ciociari di Eusebio Di Francesco e dei giovani talenti della Juventus Matias Soulé, Enzo Barrenechea - che sarà però assente per squalifica - e Kaio Jorge: in classifica, infatti, la differenza è di un solo punto, con i granata a quota 19 e i laziali a 18.

Dove vederla in tv e streaming

Il match tra Frosinone e Torino, in programma alle 12.30, sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali 202 e 251, oltre che in streaming da DAZN, SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

Frosinone-Torino: le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Bourabia, Garritano; Soulé, Cheddira, Ibrahimovic. All. Di Francesco. A disp. Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Lirola, Lulic, Harroui, Gelli, Kvernadze, Baez, Cuni, Kaio Jorge, Caso. Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Mazzitelli, Reinier. Squalificati: Barrenechea. Diffidati: Okoli.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric. A disp. Gemello, Popa, Zima, Djidji, Sazonov, Lazaro, Soppy, Seck, Gineitis, Karamoh, Pellegri. Indisponibili: Schuurs, N'Guessan. Squalificati: Linetty. Diffidati: Bellanova.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Assistenti: Baccini-Vigile.

IV uomo: Baroni.

Var: Meraviglia.

Avar: Mazzoleni.

Frosinone-Torino: scopri tutte le quote