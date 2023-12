Diretta Empoli-Lecce ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Il 15° turno del campionato di Serie A prosegue con la sfida salvezza tra Empoli e Lecce in programma alle ore 18.30 allo stadio Carlo Castellani. I toscani di Aurelio Andreazzoli, reduci dall'1-1 di Marassi contro il Genoa, sono terzultimi in classifica con appena 11 punti in 14 partite e fin qui hanno vinto una sola volta tra le mura amiche: 1-0 alla Salernitana il 27 settembre. Il bilancio in casa parla poi di un pareggio, quello per 0-0 contro l'Udinese, e ben cinque ko. I salentini di Roberto D'Aversa, invece, non hanno ancora vinto in trasferta e sono reduci da tre pareggi consecutivi. Protagonisti di un avvio di stagione straordinario - 11 punti nelle prime cinque giornate -, i pugliesi non vincono dal 22 settembre: 1-0 al Via del Mare contro il Genoa.