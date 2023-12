Napoli-Inter, Open Var: "Lautaro palla, fallo mai. Osimhen non c'è nulla"

Torna Open VAR e tornano gli audio degli arbitri. Si attendevano quelli di Napoli-Inter, ecco cosa è stato mostrato in tv rispetto ai due gli episodi controversi della sfida, quello di Lautaro Martinez su Lobotka in occasione dell'azione che porta al primo gol dei nerazzurri di Calhanoglu e l'intervento in area di Acerbi su Osimhen che lo aveva anticipato sul pallone.