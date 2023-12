Cioffi: Lucca senza limiti. Pereyra fondamentale. Dionisi: Berardi da record

Finisce in parità tra Udinese e Sassuolo : un 2-2 senza esclusione di colpi , in una gara ricca di emozioni e che ha visto i neroverdi rimontare un doppio svantaggio con la doppietta del solito Domenico Berardi . Complice, nei due gol subiti dai bianconeri, anche l'espulsione di Martin Payero , che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica dal 59'.

Cioffi: Udinese, Pereyra e Lucca

Così il tecnico dei friulani, Gabriele Cioffi, ai microfoni di Dazn nel post partita: "Ho visto una squadra attenta, che ha visto i propri ragazzi rispettare le qualità degli avversari passando in vantaggio con merito pur essendo stata una sfida equilibrata. Una volta persa la parità numerica, ho visto sia due errori individuali che abbiamo pagato a caro prezzo, ma anche delle cose positive. Voglio dire bravi ai miei ragazzi, perché non era semplice, anche se così non va bene. Pereyra fondamentale? Direi di sì: lui, insieme a pochi altri, sa leggere i momenti delle partite, tirando fuori i colpi di classe. Per quanto riguarda Lucca, sono felice che abbia segnato 4 gol da quando sono arrivato ad Udine. Soltanto lui sa dove può arrivare, dipenderà tutto da ciò che farà e come si gestirà. C'è un potenziale, come c'è in altri ragazzi, che va valorizzato". Infine sui risultati: "Bisogna avere più costanza per uscire da questa zona di classifica il più velocemente possibile".