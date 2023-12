Diretta Atalanta-Salernitana ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Atalanta ospita in casa la Salernitana nella sfida che chiuderà di fatto la 16esima giornata del campionato di Serie A. La Dea è reduce dalla bella vittoria interna contro il Milan decisa dalla doppietta di Lookman e dal tacco finale di Muriel: in classifica, la squadra di Gasperini è ottava e, vincendo stasera, potrebbe scavalcare la Roma per portarsi a ridosso della zona Europa. Momento no invece per la Salernitana: la squadra campana è sempre più ultima in classifica, reduce dalla doppia sconfitta contro Fiorentina e Bologna. Finora in campionato è arrivata una sola vittoria, quella contro la Lazio. La salvezza dista solo cinque punti e questa sera a Bergamo la squadra di Pippo Inzaghi è costretta a dare un segnale forte.