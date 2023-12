Diretta Sassuolo-Genoa ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium scontro diretto tra il Sassuolo 15° ed il Genoa 14° entrambi a pari punti (16) in una partita che vede entrambe le squadre arrivare da due pareggi in rimonta nell'ultima giornata: Berardi ha ripreso all'88' l'Udinese mentre il Grifone ha frenato la corsa della Juventus. Di fatto uno scontro salvezza per entrambe con l'ìimperativo di lasciare ila zona calda come dichiarato da entrambi gli allenatori: "Inutile nasconderci: vogliamo vincere questa partita, è troppo importante per noi" dice Dionisi mentre Gilardino: "Abbiamo l’ambizione, il desiderio la necessità di mantenere gli aspetti che abbiamo fatto vedere contro la Juventus che sono aspetti mentali che noi dobbiamo avere sia in casa sia fuori".