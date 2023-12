Jovic salva il Milan: 2-2 a Salerno. Beltran lancia la Fiorentina, Monza ko

Jovic, all'ultimo, salva il Milan dalla sconfitta in casa della Salernitana nel 17° turno di Serie A: a Salerno finisce 2-2 tra la squadra di Pippo Inzaghi e i rossoneri, che non riescono più a vincere in trasferta. Pioli, infatti, dopo i due pareggi con Napoli e Lecce e il ko a Bergamo, non va oltre il pareggio anche in casa della Salernitana e ora è terzo in classifica con 33 punti, a meno quattro dalla Juventus, seconda e impegnata a Frosinone.