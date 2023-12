Diretta Torino-Udinese ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino ospita in casa l'Udinese nel match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Buon momento degli uomini di Juric che sono reduci da tre risultati utili consecutivi, per ultimo la vittoria in casa contro l'Empoli firmata da Zapata. In classifica i granata sono decimi a quota 23 punti, a sole quattro lunghezze dalla zona Europa. In conferenza stampa, il tecnico Juric ha dichiarato: "Domani sarà una grande battaglia contro una squadra fisica, tosta e tecnica. E' strana la loro classifica, hanno elementi forti. Dobbiamo essere al massimo. E' importante avere tanto pubblico e sostegno, sentire un bell'ambiente. Speriamo di continuare a fare bene per continuare nella nostra striscia positiva". Sulle scelte di formazione e sugli assenti Juric è schietto: "Non ci sarà Linetty per un problema al polpaccio, spero torni per la prossima. E poi mancano N'Guessan e Schuurs. Senza Bellanova stiamo pensando, l'opzione è di vedere Soppy all'opera". L'Udinese ha vinto una sola gara fin qui ed è reduce dal pari interno contro il Sassuolo: la squadra di Cioffi naviga in acque pericolose, ad un solo punto dalla zona retrocessione.