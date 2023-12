Roma, festa all’Olimpico: Napoli ko in 9. Mourinho sorpassa Mazzarri

ROMA - Il 17° turno di Serie A si chiude con la vittoria della Roma nel big match contro il Napoli. Conquista tre punti preziosi in chiave Champions Mourinho che riscatta il ko contro il Bologna battendo per 2-0 i campioni d'Italia. Profondo rosso per Mazzarri che dopo il poker in Coppa Italia subito dal Frosinone cade anche nello scontro diretto contro i giallorossi, chiudendo in 11 contro 9 per le espulsioni di Politano e Osimhen. Crisi per gli azzurri che scivolano al 7° posto, scavalcati proprio dalla Roma che si porta dietro a Fiorentina e Bologna a -3 dal quarto posto.

Serie A, la classifica

Roma-Napoli, la partita

Al 19' il primo squillo è dei padroni di casa con Bove che dal limite batte a rete, la parte superiore della traversa gli nega la gioia del gol. Passano 2' e il giovane giallorosso ha la seconda chance per aprire il match, Meret è super sulla conclusione ravvicinata. Si accende il match con Colombo che inizia ad estrarre i primi cartellini gialli: Paredes, Kristiansen, Cristante, Mario Rui in compagnia di Mourinho e Mazzarri finiscono sulla lista dei cattivi. Zalewski al 34' ci prova senza creare pericoli alla porta azzurra, dall'altra parte è Anguissa a tentare con il tacco ma senza fortuna: 0-0 all'intervallo. Ad inizio ripresa ci provano Zielinski e Kvaratskhelia dal limite, Rui Patricio blocca in tutti e due in frangenti. Al 66' l'episodio chiave con Politano che reagisce con una scalciata ad una trattenuta di Zalewski, per il direttore di gara è rosso diretto. La Roma approfitta della superiorità con Mourinho che manda dentro Pellegrini che al 76' sblocca: palla in area di rigore che il capitano della Roma gira in acrobazia soprendendo Meret. A facilitare il compito alla Roma è Osimhen che prende due cartellini in 13' lasciando i suoi in 9 contro 11. Nel finale il Napoli ci prova, ma al 96' è letale il contropiede dei padroni di casa che chiudono la pratica con Lukaku. 2-0, la Roma supera il Napoli ed è a -3 dalla zona Champions.