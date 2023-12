Torino-Udinese, CalVARese: gara facile e Fabbri è impeccabile

Pochi giorni dopo l’ufficialità della perdita del titolo di internazionale (al suo posto scelto Andrea Colombo), Michael Fabbri ha diretto all’Olimpico Grande Torino la sua sesta partita stagionale in Serie A. Dopo un inizio d’anno non facilissimo (pensiamo a Lazio-Torino all’Olimpico), l’arbitro di Ravenna è in crescita, come dimostra Monza-Juventus di inizio mese. Ieri si è confermato, dimostrando di non aver accusato il colpo della recente notizia con una direzione precisa in un match che comunque non ha presentato difficoltà particolari.