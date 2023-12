Retroscena Orsato, tra la maxi offerta dall'Arabia e le correnti degli arbitri

La notizia è di quelle clamorose: Daniele Orsato sarebbe pronto ad accettare la ricca corte del calcio arabo per arbitrare oppure per iniziare lì una carriera da dirigente a partire dal 2024. Dalla tentazione alla realtà, dunque: pochi mesi fa si cominciava a vociferare della possibilità dell’arbitro veneto di trasferirsi nel golfo persico, e le molte direzioni nel campionato saudita e in quello emiratino da gennaio in avanti erano un indizio piuttosto chiaro. Se Orsato accettasse l’offerta, sarebbe una vera sconfitta per l’Aia. Nel sondaggio sul mio profilo Instagram su chi sia stato il miglior direttore di gara in questa prima parte di stagione, Orsato ha stravinto con oltre il 50 per cento: la riprova di come anche per i non addetti ai lavori sia l’arbitro italiano più stimato. Orsato è un patrimonio che non possiamo perdere, e per questo auspico l’intervento della Figc o della Lega Serie A perché impedisca questo esito.