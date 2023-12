Supercoppa Italiana, il calendario in Arabia: le date fino alla finale

Supercoppa 2024, date e orari

Ad aprire le danze Napoli e Fiorentina il 18 gennaio alle 20 italiane, ovvero la vincitrice dello scudetto e la finalista della Coppa Italia; il giorno dopo, sempre alle 20 italiane, si affronteranno invece Inter e Lazio, la vincitrice della Coppa Italia e la seconda classificata nella serie A 2022-23. La finalissima si giocherà invece il 22 gennaio, con calcio d'inizio alle 20 italiane.

Supercoppa 2024, dove vederla

Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro su Canale 5. La Supercoppa è ad oggi l'unica manifestazione ufficiale italiana che Fifa e Uefa autorizzano al di fuori dei confini nazionali, utilizzata come vetrina per promuovere internazionalmente il proprio campionato come avviene per le grandi leghe americane, Nfl e Nba in primis. Una tradizione cominciata trent'anni fa, quando Milan e Torino si sfidarono a Washington nell'agosto del 1993, esempio poi seguito da altre Leghe europee come quella spagnola, francese, portoghese e turca.

Come cambia il calendario di Serie A

Con la modifica della programmazione della Supercoppa le quattro partecipanti dovranno saltare una giornata di campionato, nello specifico la 21ª (20 e 21 gennaio) che avrebbe visto scendere in campo: Inter-Atalanta, Torino-Lazio, Bologna-Fiorentina e Sassuolo-Napoli.