Torino ko, a Italiano basta Ranieri. Napoli, solo un pari contro il Monza

Gara molto equilibrata al Franchi dove il Torino tiene bene il campo contro una Fiorentina molto aggressiva già dalle prime battute. La grande occasione del primo tempo per i granata capita sui piedi di Lazaro che al 36° minuto piazza la palla all'angolino ma uno strepitoso Terracciano gli nega il gol. Nella ripresa viola pericolosi al 56° minuto con Kouame che di testa sfiora il vantaggio con la palla che sfila alla sinistra di Milinkovic-Savic . Al 83° la Fiorentina trova il gol del 1-0 con Ranieri che di testa buca il numero 1 granata su cross di Kayode . I granata ci provano ma al Franchi passa la squadra di Italiano che in classifica, con questa vittoria, sale in solitaria al quarto posto a 33 punti : Juric arresta la sua rincorsa all'Europa e resta in decima posizione a quota 24 punti.

Napoli-Monza, la cronaca

Monza molto attento, soprattutto nella fase difensiva, visto che il Napoli spinge già dalle prime battute. Orfano di Osimhen squalificato, Mazzarri si affida a Kvara, Raspadori e Zerbin. A sfiorare il vantaggio però è la squadra di Palladino con Pedro Pereira che sfiora il palo alla destra di Meret. La prima vera grande occasione per i ragazzi di Mazzarri capita sui piedi di Anguissa che in area piccola spara addosso a Di Gregorio. Al 66° la grande chance capita al Monza: calcio di rigore fischiato per mani di Mario Rui ma dagli undici metri Pessina si fa ipnotizzare da Meret. La partita diventa molto nervosa, il Napoli spreca diverse occasioni con Kvaratskhelia e Di Bello manda negli spogliatoi prima Mazzarri e poi Maric, entrambi per proteste. Con questo pari, i Campioni d'Italia in carica agganciano momentaneamente la Roma al sesto posto a quota 28 punti mentre il Monza a quota 22.