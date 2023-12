Diretta Verona-Salernitana ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Verona ospita la Salernitana nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. I padroni di casa attualmente si trovano a +1 sulla zona retrocessione con 14 punti, mentre gli ospiti sono ultimi in classifica a 9. I granata di Inzaghi nell'ultimo turno hanno dato segni di ripresa, pareggiando 2-2 contro il Milan di Stefano Pioli, mentre la squadra di Baroni è reduce dal convincente successo interno contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Si tratta dunque di una vera e propria sfida salvezza di fondamentale importanza per entrambe le squadre. Il Verona vuole allontanarsi dalla zona retrocessione, la Salernitana vuole provare ad accumulare punti per uscirne.